نشرة الفن.. مذيعة العربية تشن هجوما ضد سعد لمجرد.. ماذا قالت تيسير فهمي عن انتقاد محمد صلاح؟

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

كشفت الفنانة الكبيرة تيسير فهمي عن رأيها فى الانتقادات التى يتعرض لها لاعب الكرة المصري محمد صلاح، من حين لآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال الحملة التى شنت ضده بعد نشره نعيا لملكة إنجلترا عقب وفاتها.

عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل دورة العام الجاري، وحضره بجانب عدد كبير من وسائل الإعلام، عصام زكريا رئيس المهرجان، رامي المتولي المدير الفني، ومنار حسني رئيس المركز القومي للسينما ، والدكتور خالد عبد الجليل .

شنت مذيعة قناة العربية سارة دندراوي هجوماً على الفنان المغربي سعد لمجرد ، وذلك من خلال برنامجها على القناة الفضائية الشهيرة.

وقالت الإعلامية سارة دندراوي : اسمحولي عندما يتعلق الامر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وليس مرة واحدة فقط ، بل أكثر من مرة ، وحين يكون الشخص مدان بالاغتصاب وصدر فى حقه أحكام قضائية ، لايوجد حياد ، ويكون الوصف الوحيد ان هذا الشخص مغتصب ،أدين بالقانون وحكم عليه بالقانون ، وهناك ضحايا لايمكن أن نتجاهل ماساتهم ، وكان ما مروا به ليس مهم ، وحين سيتم استئناف الحكم أو يصدر بحقه حكم براء ساكون أول من يتناول الخبر .

أعرب المطرب مسلم في بيان إعلامي عن قلقه من موقف نقابة المهن الموسيقية حيال شكوى السيد سلطان الشن ضده، حيث يتمسك بعقد باطل قانونه استوقعه عليه وهو" قاصر"، وهو فعل معاقب عليه بقانون العقوبات (مادة 338 من قانون العقوبات)، واستباح لنفسه إتاحة أغانيه بدون موافقة من وليه الطبيعي، وهو فعل جرمه قانون حماية الملكية الفكرية (مادة 181)، وبالتالي، ينعدم الأساس القانوني لقرار النقابة تغريمه خمسة وعشرين ألف جنيه لتمسكه بالبطلان، وقرار وقفه عن مباشرة نشاطه الفني حتى يختار بين الالتزام بعقد باطل قانونا لم يقبض أبدًا أي مقابل مالي استنادا إليه، وبين سداد تعويض مالي مائتي ألف دولار أمريكي للسيد سلطان الشن.

كشف المغني إيد شيران عن تفاصيل الفترة الصعبة التى عاشها الفترة الماضية ، وذلك بعد اكتشاف اصابته زوجته بالسرطان اثناء حملها الثاني منه .

وكشف شيران ان زوجته اكتشفت اصابتها بمرض السرطان خلال فترة حملها ، الا انها لم يسطيع ان تتلقي العلاج الا بعد وضع مولودها .

حل الفنان عمر السعيد في ضيافة موقع صدى البلد في ندوة خاصة بعد تألقه في شخصية زياد بمسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وتحدث خلال الندوة عن تفاصيل العمل، وكواليس تحضيره ورأيه في الضجة الكبيرة التي أحدثها المسلسل بالإضافة إلى أبرز المحطات فى حياته الشخصية.