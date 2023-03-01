بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

كشف جان مارك، محامى الفنان المغربى سعد لمجرد، عن تصرف جديد يقوم به فى القضية المتهم فيها لمجرد باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وقضت فيها المحكمة بحبس ست سنوات.

وقال جان مارك، فى تصريحات لبرنامج “et بالعربى": “تقدمنا بمذكرة للاستئناف على الحكم الذى صدر ضد موكلى بالحب ست سنوات، والمحكمة استندت إلى كلام الفتاة الفرنسية”.

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وأوضح جان مارك: “تحدثت مع سعد لمجرد وهو لا يزال يرغب فى الدفاع عن نفسه ومثابر إلى درجة كبيرة، وطلب منى توجيه رسالة إلى محبيه وجمهور بأن يصدقونه ولا يتخلون عنه”.

وأضاف أن سعد يشعر بالإحباط بعد صدور قرار بحبسه.

سعد لمجرد وطارق الشناوى

علق الناقد طارق الشناوي، على حبس الفنان المغربي سعد لمجرد فى قضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وقال طارق الشناوى، ببرنامج “مصر الجديدة”: “القضية دي من سنة 2016، ويتم تداولها في فرنسا، وفي قضايا أخرى بنفس الطريقة، وإنتي ممكن تقولي إنه حد ادعى عليه، لكن دام يكرر نفس الواقعة في بلاد أخرى”.

وأضاف طارق الشناوى: "سعد مريض بالمازوخية ويعذب النساء، يبدو أنه على السطح طيب وحنين ورومانسي، لكن في واقع الأمر أتوقع ألا يكون هذا الحكم هو الأخير ضده".