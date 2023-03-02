السعودية.. وفاة قيادة أمنية كبيرة ونائب أمير الرياض يشهد الجنازة

قام نائب أمير منطقة الرياض بالسعودية ، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، بأداء صلاة الميت، على مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد، الذي توفي في وقت سابق اليوم.

وشارك في صلاة الجنازة التي أُقيمت بجامع الأمير فهد بن محمد بالرياض، المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين .

وعبر الأمير محمد بن عبدالرحمن عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.

بينما عبرت الأسرة عن الشكر لنائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.