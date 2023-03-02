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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قرارات الرئيس السيسى تنحاز بوضوح للمواطن البسيط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيادة الحد الأدنى للأجر بقيمة 1000 جنيه ، وزيادة معاش تكافل كرامة 25%، والمعاشات 15% ، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل إلى 30% بدلا من 24% ، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المصريون، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد "عثمان" في بيان صحفي له ، أن قرارات الرئيس تنحاز بشكل واضح إلى مصلحة المواطن المصري ، مهما كلف ذلك الدولة من أعباء مادية ضخمة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ، موضحا أن الرئيس أشار في حديثه أن الدولة سنواصل مسيرة التنمية التي بدأها برغم التحديات وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق وجذب الاستثمارات و توفير فرص العمل.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية  تواجه حملات مستمرة من جماعات الشر للتشكيك في الإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع، بهدف خلخلة الاستقرار  السياسي والأمني الذي تعيشه مصر، مؤكدا أن حجم الإنجازات الذي تحقق منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد لا يمكن حصره، في جميع المجالات وفي كل شبر من أرض مصر.

وشدد "عثمان" ، على أن المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم في المنيا، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإنجازات التي تمت في صعيد مصر الذي عاني من التهميش والإهمال لسنوات طويلة، قبل أن يضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب الروسية الأوكرانية الدخل معاش تكافل كرامة المعاشات

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