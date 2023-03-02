إضرابات وأزمة طاقة وارتفاع جنوني بالأسعار.. كيف تأثر العالم بالحرب الروسية الأوكرانية؟

ألقت الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها سلباً على جميع اقتصاديات العالم بلا استثناء سواء المتقدمة أو النامية، وعانى الجميع حول العالم من أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلاً عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، وغيرها من الأزمات التي تحاول حكومات العالم الآن التخفيف من حدتها.

الأزمة عالمية بدون مبالغة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في محافظة المنيا، أن الأزمة التي تمر بالعالم هي أزمة كبيرة؛ موضحًا: “الأزمة اللى بتمر بالعالم أزمة كبيرة، ومش ببالغ في ده، وأكيد انتوا متابعين اللى بيحصل ، بنحاول بقدر الإمكان ألا ينعكس اللى بيحصل على حياة الناس أكتر من اللازم” .

أضاف الرئيس السيسي "يعني تقول بعد كل الضغط اللى احنا فيها دي وانت بتقول بتحاولوا متخلوش الآثار تبقى قوية علينا صدقوني اه بنحاول.. طيب السؤال بقى انت مش خايف؟.. أنا مش خايف لأن ربنا موجود، وهو قادر".

تابع الرئيس: "أثناء لقاء الإفطار مع أهالينا في المنيا فيه شابة قالتلي عاوزة اسألك سؤال قلتلها اتفضلى بتقولى انت مش خايف؟ قلتلها لا مش خايف، تقصد إن هي عاوزه تطمن على بكره، وده أمرمهم قوي، وبقول دائما عاوزين يعملوا حاجة واحدة بس.. يفقدوكم الثقة في أنفسكم وفينا، دا المطلوب يعملوه".

أكمل الرئيس: "عاوز أقول حاجة الكلام مش للناس اللى في القاعة .. الكلام ده بقوله لكل الناس الموجودة في مصر وبتسمعنا، أنا مش قلقان خالص والإجراءات اللى بنعملها بنحاول نخفف الآثار الصعبة للأزمة على الناس كلها، ودايما بنتحرك ونفكر والتفكير بتاعنا وربنا بيهدينا بالإجراءات اللى تسهل الأمور ".

ويرصد موقع صدى البلد أبرز الدول التي عانت ومازالت تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم بلا استثناء.

البرازيل وبيرو والمجاعة التي حلت بهم

تعاني بيرو، من نقص شديد في الأسمدة ، وأعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو ، إن البلاد تعاني من أزمة حادة بسبب نقص الأسمدة فى أعقاب استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "لابوث".

وقال الزعيم البيروفى إنه "قلق للغاية" بشأن نقص الأسمدة واقترح إنشاء برنامج ائتمان إقليمي مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية يهدف إلى تمويل دعم الأسمدة، كما أعرب عن قلقه حول نقص بعض المواد الغذائية التي يعتبر استهلاكها ضروريًا".

كما تسيطر على البرازيل حالة من الجوع على البرازيل وأرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في البلاد إلى 33 مليون شخص ، حتى أصبح البرازيليون يجمعون بقايا الفواكه والخضروات والتي منها فاسدة من الباعة الجائلين، كما أنهم يبحثون عن الطعام في القمامة، وفقا لبوابة "جى 1" البرازيلية، وكشف مسح أجرته شبكة من الباحثين ، أن حوالي 33.1 مليون شخص يعانون من الجوع في البرازيل ، بزيادة 73٪ عن عام 2020 ، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من نوع من انعدام الأمن الغذائي.

كما أن عدد المنازل التي يسكنها جائعون ارتفع من 9٪ إلى 15.5٪ ، وتم جمع البيانات بين نوفمبر 2021 وأبريل 2022، وذلك بسبب الحرب فى أوكرانيا منذ فبراير الماضى.

حال الأسر البريطانية

شهدت بريطانيا، في يونيو 2022، إضرابا لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل، وعانى آلاف الركاب من التنقل وامتدت الطوابير في الشوارع وذلك جراء ما تعاني منه بريطانيا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

وارتفعت أسعار فواتير الطاقة بنسبة 54% في أبريل 2022، كما أن البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال مايو بأسرع معدل له على الإطلاق.

كما أن هناك تصريحات لمحافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي قال فيها إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة تعرقلان الاقتصاد البريطاني.

وقالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في تقريرها عن أداء الاقتصادات الرئيسية، إن معدلات التضخم في بريطانيا التي ارتفعت بنسبة كبيرة إضافة إلى زيادة الضرائب التي تفرضها الحكومة البريطانية، مما أدى إلى الضغط الشديد على دخل الأسر والشركات، وأن ذلك الضغط سيزداد في 2023.

كما تشير التقديرات الواردة في تقرير المنظمة إلى أنه نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ستضطر الأسر البريطانية إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء للاقتراض وزيادة ديونها.

ألمانيا وخسارة متوقعة في عام 2023

تأثرت ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا بالحرب الروسية الاوكرانية دفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم مؤقتاً إلى ما فوق 10% فى عام 2022 قبل أن تؤدى تدابير الإغاثة إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى فى يناير، فيما استقر التضخم عند 8.7 %، وفقاً للبيانات المؤقتة التى نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالى.

كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى حدوث صدمات فى التكلفة على مستوى الإنتاج، والتى أصبحت عبئاً يصعب حسابه بالنسبة للعديد من الشركات.

وأشار المعهد إلى أن الارتفاع الناتج فى أسعار المستهلك أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما قلل من استهلاكه، لافتاً إلى أن الشركات كانت مترددة فى الاستثمار بسبب عدم اليقين العالمى وارتفاع الأسعار، و توقعت دراسة المعهد الألمانى خسارة إضافية في عام 2023 بقيمة 1 تريليون دولار.

إسبانيا تسجل ارتفاعات لا تصدق

تضررت إسبانيا بشكل كبير جراء الحرب الروسية الاوكرانية، حيث تكشف المؤشرات الاقتصادية التي أشار إليها مكتب الإحصاء الوطني الإسباني، أن 8.4% معدل ارتفاع الأسعار في إسبانيا، و52% معدل الارتفاع في سعر السكر خلال عام 2022، فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء، و ارتفع معدل أسعار الديزل بنسبة 28.5% و 14.9% وتم تسجيل ارتفاعاً بأسعار البترول داخل إسبانيا خلال 2022.

العملاق الصيني يتأثر

تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، وانخفضت المبيعات المحلية للسيارات بنسبة تزيد على 10٪ فى مارس كما انخفض مؤشر يتتبع حركة الشحن فى الصين بنحو 25٪ خلال شهر أبريل.

و تُظهر أحدث بيانات المسح الحكومى تراجع نشاط التصنيع والخدمات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020.

وانخفض اليوان مؤخرًا إلى أدنى مستوى له فى 17 شهرًا، كما حدث اضطراب أسواق السلع وتعطيل سلاسل التوريد؛ مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات للشركات الصينية.

فرنسا ومعدل التضخم

تأثرت فرنسا تأثراً سلبياً كبيراً بسبب الحرب الروسية الاوكرانية حيث كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 5.2% لعام 2022، بعد 1.6% في العام 2021، كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23.1% ، وارتفعت اسعار الاغذية بنسبة 6.8%، و3% ارتفاعاً في السلع والخدمات المصنعة.

كما أن أسعار الطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى قياسي في العام 2022، بعد أن تم تداول الغاز الطبيعي عند 340 يورو لكل ميغاواط في الساعة في 26 أغسطس 2021.