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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح بروموهات مسلسلات رمضان .. جعفر العمدة وتحت الوصاية الأبرز

تحت الوصاية
تحت الوصاية

طرح عدد كبير من شركات الانتاج البروموهات الرسمية الخاصة بالمسلسلات الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٣، نستعرض لكم أبرز تلك الاعمال من خلال التقرير التالي:

جعفر العمدة

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، البرومو الخاص بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “جعفر العمدة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

نشر محمد رمضان البرومو، من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام”، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله ( جعفر العمدة ) تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج سعدي و جوهر ثقة في الله نجاح بإكتساح .. رمضان يجمعنا".

 

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سوق الكانتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سوق الكانتو برومو العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته أمير كرارة ومي عز الدين . 

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مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

 

١٠٠٠ حمدالله ع السلامة

طرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي لمسلسل " ١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " ومن المقرر  مشاركة المسلسل في الموسم الرمضاني 2023.

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مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

روجت الفنانة يسرا لـ مسلسلها الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

مذكرات زوج

طرح البرومو الدعائي  لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

طرحت اروما ستوديوز - تامر مرتضى- الملصق الدعائي الرسمي لمسلسلها الرمضاني مذكرات زوج والذي ضم ابطال العمل الثلاثة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد. 

مسلسل مذكرات زوج مكون من ١٥ حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي. 

الصفارة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد امين البرومو التشويقي للعمل.

يستعد الفنان أحمد أمين، لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الصفارة” حصرياً على قناة dmc في رمضان 2023.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وانعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي ، وعدد من نجوم الكوميديا.

حضرة العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي البرومو التشويقي للعمل عبر السوشيال ميديا.

روجت الفنانة روبي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حضرة العمدة” ويعرض في رمضان القادم.

نشرت روبي، عددا من البوسترات الجماعية لأبطال العمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.

تحت الوصاية

طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، تمهيدًا لعرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم ، حيث تعاقد عدد من المنصات على عرض مسلسل تحت الوصاية في مصر ، والذي تقوم ببطولته الفنانه مني زكي.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

ومن المقرر عرض مسلسل تحت الوصاية من بطولة مني زكي علي منصة watch it المصرية ، بالإضافة إلى منصة شاهد السعودية، والتي حصلت على حقوق شرائه في مصر بجانب الدول العربية . 

رمضان شهر رمضان مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وثراء جبيل وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار ضياء عبد الخالق عبد العزيز مخيون ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين جعفر العمدة سوق الكانتو مذكرات زوج تحت الوصاية

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