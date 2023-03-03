لن نعتمد عليهم كشركاء في الطاقة.. لافروف يتوعد الغرب

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو لن نسمح للغرب "بتفجير أنابيب الغاز" مرة أخرى.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن "روسيا ستعتمد في سياستها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند، لكن ليس على الدول الغربية، ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن".

وحول كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية في منتدى ريسينا للحوار في نيودلهي، أضاف لافروف أن: "الحرب التي نحاول وقفها والتي بدأت ضدنا باستخدام الشعب الأوكراني، بالطبع، أثرت على السياسة الروسية، بما في ذلك سياسة الطاقة".

وتابع: "وباختصار، ما تغير هو أننا لن نعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب"، مشددا على أن روسيا "لن تسمح لهم بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب".

واختتم لافروف بالقول: "ومن الآن فصاعدا، ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم، وبالطبع الهند والصين، من بينهم".

وجدير بالذكر أن هجمات إرهابية كانت قد استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" في 26 سبتمبر العام الماضي.

وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.