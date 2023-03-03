زيادة عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالغردقة

كشف الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات عن زيادة عدد المشاركين ببطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس الجاري في مدينة الغردقة.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري أن عدد الدول المشاركة أصبح 19 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات.



والدول المشاركة هي: أذربيجان، الهند، بولندا، المجر، كازاخستان، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا، اليمن، روسيا، إيطاليا، الجزائر، نيجيريا، بريطانيا، صربيا، مقدونيا، فنلندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة من سن 20 حتى تحت 24 سنة كلًا من : نادي أسعد خليل " 56" كجم ، محمد علي ماهر "60" كجم ، حسين علي عثمان " 67.5" كجم ، أحمد علي حسين "75" كجم ، عمر أشرف محمد "82.5"كجم ، محمد صابر عنتر "90"كجم ، محمد نشأت عبدالعظيم "100"كجم ، أمير محمد سيد "110" كجم ،توماس هاني لويس "125"كجم ، أحمد محمد أحمد "140"كجم .

اما من سن 24 حتى 40 فيشارك الفراعنة بكل من: محمد إسماعيل الفار"60" كجم وطه أمين طه"67.5" كجم ومحمود أحمد عدوي "90"كجم ومصطفى محمد علي "100" كجم وحامد مصطفي خلاف "140" كجم.

وعلى مستوى السيدات فضمت قائمة منتخب مصر كلًا من: خلود إبراهيم "52" كجم ، آلاء طارق محمد "60" كجم ، آية سويلم عباس "67.5 "كجم ، فاطمة حسام "75"كجم ، جيهان السويركي "100" كجم ، داليا مبروك "60" كجم ،داليا محمد "75"كجم ، ماريهان محمد "100"كجم .



كما يشارك في البطولة عدد من لاعبي الهيئات والأندية على نفقتهم الخاصة.