روجينا وبناتها يدعمن أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور

حرصت الفنانة روجينا على دعم زوجها دكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، كما حضرت بناتهما أيضا في الانتخابات.

وظهر لطفي لبيب بعد أزمته الصحية حيث كان يتكئ على اثنين من أبنائه.



بعد زواجهما .. ظهور شيري عادل وطارق صبري في انتخابات نقابة المهن التمثيلية



وانطلقت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.



تفاصيل انتخابات التجديد النصفي

وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.



أسماء المرشحون لعضوية النقابة

ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح غدا الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

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