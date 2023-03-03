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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يفوز على البنك بخماسية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه البنك الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

افتتح بلال عطية التسجيل للأهلي، وأضاف عبد الرحمن رامي "مانو" الهدف الثاني، وسجل مروان محمد الهدف الثالث، ثم أضاف مانو هدفه الثاني والرابع للأهلي، وجاء الهدف الخامس عن طريق محمود حسام من ركلة جزاء، قبل أن يسجل البنك الأهلي هدفه الوحيد في اللقاء.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: أحمد كرم - عمر هشهش - مهند أيمن - حسن محمد.

الوسط: سيف أحمد - بلال عطية - مروان محمد - عبد الرحمن رامي "مانو" - حمزة عبد الكريم.

الهجوم: آدم علاء.

وشارك محمود حسام بدلًا من مروان محمد، وعمر عاطف محمد بدلًا من بلال عطية، ومحمد صبري شندي بدلًا من آدم علاء، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، والحارس عمر النحاس بدلًا من يوسف صنديد.

بهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى ٥٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٧ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مثلهم، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٥ - ١، مسجلًا ٥١ هدفًا مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية عبد الرحمن رامي البنك الاهلي

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