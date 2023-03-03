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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تعلن البدء في برنامج جديد.. تفاصيل

الدكتورة رباب الشريف
الدكتورة رباب الشريف

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة ، عن بدء الدراسة في برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤  
 

وأضافت رباب الشريف، أن ذلك تماشياً مع اتجاه الدولة في تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في غالبية التطبيقات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مثل أنظمة توليد الكهرباء وأنظمة تسخين المياه للأغراض المنزلية والصناعية وتوليد الكهرباء. 

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وأشارت إلى أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بادرت بتقديم برنامج الطاقة دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ويشمل:
- برامج نظرية تشمل على محاضرات تعريفية وشرح شامل للتكنولوجيا المتسخدمة واستخدام الطاقة اللشمسية الكهربائية والحرارية وكيفية تصميم هذه الانظمة واستخدام البرامج الخاصة بها.
- برامج عملية تشمل برامج مثل تصمصم وتشغيل وصيانة وتركيب الخلايا والسخنات الشمسية المختلفة.
- برامج عملية تشمل على التدريب على انتاج وقياس وتحسين الخلايا والسخنات الشمسية باستخدام تكنولوجى النانو المتطورة والمبتكرة.
 

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