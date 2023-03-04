اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن مسابقة المواهب.. تفاصيل

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب هندسة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن مسابقة المواهب على مستوى الكلية وذلك يوم الخميس الموافق ٩ مارس، على أن تتم المسابقة على شقين الأول: On Stage وهي أي موهبة يمكن أن يشاركها صاحبها على الـStage في حوالي خمس دقائق.



بجوائز مالية للفائزين بقيمة :

١٠٠٠ جنيه للمركز أول

٧٠٠ للمركز الثاني

٥٠٠ جنيه للمركز الثالث

كما أوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة أن الشق الثاني : وهي معرض "Festival" للمواهب مثل الرسم بأنواعه، التصوير، الجرافيك ديزاين، الهاند ميد..

بجوائز مالية للفائزين بقيمة :

٥٠٠ جنيه للمركز الأول

٤٠٠ جنيه للمركز الثاني

٣٠٠ جنيه للمركز الثالث

كما أن التحكيم من خلال لجنة التحكيم٦٠٪ والتصويت ٤٠٪ وسيتم تصعيد الفائزين لمسابقات على مستوى جماعة القاهرة.

على أن يسلم المتسابقين أعمالهم المشاركة في المعرض لإدارة رعاية الشباب بحد أقصى يوم الثلاثاء ٧ مارس وسيتم المشاركة في المسابقة بعمل واحد فقط من اختيار المتسابق والباقي لعرضهم في المعرض فقط.