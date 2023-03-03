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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة متفحمة أعلى سطح منزل تثير الذعر في بولاق الدكرور

صدى البلد

عثر أهالي منطقة بولاق الدكرور، على جثة متفحمة أعلى سطح منزل، وتجري مباحث الجيزة، التحريات اللازمة؛ لكشف ملابسات الواقعة وهوية القتيل. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة أعلى سطح منزل في شارع محمود البنا، ببولاق الدكرور.

وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة؛ وجه بسرعة الانتقال، لفحص البلاغ، وبيان ملابساته. 

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث، إلى مسرح البلاغ، وتبين العثور على جثة لشخص مجهول أعلى سطح منزل بالشارع محل البلاغ، ويوجد حروق بالجثة، وصلت إلى حد التفحم، كما تبين أن القتيل مجهول الهوية. 

وأضافت التحريات الأولية، أن “فني دش” صعد أعلى سطح المنزل؛ لإصلاح عطل في طبق دش؛ فعثر على الجثة، وأبلغ النجدة.

ومن جهته، شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث؛ لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المجني عليه، والجاني، والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وردد بعض أهالي المنطقة، أن الجثة نتيجة لتفحمها؛ انفصل الرأس والقدمين عنها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق. 

النيابة العامة جثة متفحمة بولاق الدكرور جثة غرفة النجدة

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