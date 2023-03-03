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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستفز.. بيان عاجل من الكويت بعد تصريحات الوزير الإسرائيلي بمحو قرية فلسطينية

الوزير الإسرائيلي
الوزير الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، رفض دولة الكويت التام لتصريحات الوزير الإسرائيلي الاستفزازية غير المسؤولة.

و أضافت الخارجية الكويتية أن تلك التصريحات  تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الكويت علي الدعم المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.

بيان عاجل من السعودية بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن محو قرية فلسطينية

و أكدت:" علي ضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له ودعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".

وأضافت الخارجية :"بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

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