الأجهر| ناهد السباعي تروح لمسلسلها الجديد في رمضان

روجت النجمة ناهد السباعي لمسلسلها الجديد "الأجهر" المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولتهبجانب الفنان عمرو سعد والفنانه درة.

ونشرت ناهد بوسترات المسلسل عبر حسابها علي انستجرام وعلقت قائلة "مسلسل الأجهر رمضان ٢٠٢٣ بس اللهتوكلنا علي الله.

وتابعت انا سعيده للغايه واستمتع بالعمل معك

مسلسل الأجهر

ويضم مسلسل الأجهر عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، درة، ناهد السباعي، خالد زكي، سارة سلامة، عارفةعبد الرسول، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي،وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومثير.