الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن.. مفاجأة

يستعرضها موقع صدى البلد، اليوم السبت 4 مارس 2023، أسعار الذهب في مصر والذي يلقى إقبالا كبيرا للاطلاع على مستجدات سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 وأسعار سبيكة الذهب وسعر الجنيه الذهب.

أهمية أسعار الذهب

وتحظي، أسعار الذهب بأهمية عند المقبلين على الزواج والذين يسعون إلى تحديد الوقت المناسب لشراء الشبكة، كما أنها معلومة هامة أيضا بالنسبة للراغبين فى الاستثمار.

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,023 شراء 2,046

عيار 22 بيع 1,854 شراء 1,875

عيار 21 بيع 1,770 شراء 1,790

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 18 بيع 1,517 شراء 1,534

عيار 14 بيع 1,180 شراء 1,193

عيار 12 بيع 1,011 شراء 1,023

سعر الذهب بالجنيه المصري

الاونصة بيع 62,911 شراء 63,622

الجنيه الذهب بيع 14,160 شراء 14,320

الكيلو بيع 2,022,857 شراء 2,045,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب

وبالنظر لتداولات الدولار اليوم، نلاحظ بأن مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، ارتفع بنسبة 0.28% تقريبا ليتم تداوله قرب 104.78 نقطة.

وقدم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما ملحوظا لتداولات الدولار ؛ إذ ارتفع عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات بحوالي 0.95% تقريبا وسجل 4.034 نقطة، كما سجل عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 20 سنة ارتفاعا، كذلك، بنحو 0.86% ليستقر قرب 4.2009 نقطة، بما عزز تزايد طلب المستثمرين على شراء الدولار بالتعاملات.

كما، تعرضت أسعار معدن الذهب لانخفاضات ملحوظة أثناء تداولات مساء أول أمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والذي وجد دعما قويا بفعل تصريحات بعض صانعي السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بواقع 0.25% ووصلت إلى 1,832.14دولارا للأوقية، فضلا عن تسجيل عقود الذهب الآجلة تراجعا بنسبة 0.41% وسجلت نحو 1,837.80 دولارا للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا على خلفية تعاملات اليوم؛ بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، فمن المعروف بأن صعود مؤشر الدولار الأمريكي يضعف من جاذبية السلع المقومة به وبخاصة الذهب لأنه يرفع من تكلفة حامليه.