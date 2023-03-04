عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صولا عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

صولا عمر
صولا عمر

شاركت المطربة صولا عمر متابعيها صوره جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت صولا بتوب أسود جذاب، مع تسريحة شعر بسيطة منسدلا على كتفيها ومكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها.

 

طرحت المطربه صولا عمر

أغنية" راجع ليه"، من إنتاج  شرقي برودكشن، كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ومن ألحان الملحن شريف إسماعيل،ومنتج منفذ فادي صبحي، وتوزيع إسلام الأزرق، وتحت قيادة المخرج أحمد حمدي.

ويأتي طرح صولا عمر للأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال " مقصوده " والتي تعد أخر أعمالها الغنائية،حيث حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، وتخطت حاجز  الـ 8 مليون مشاهدة، وهي منكلمات وألحان: صولا عمر، وتوزيع  حاتم محسن، وإخراج عمر زكي.

من ناحية أخرى، شاركت صولا عمر مؤخرا في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي عرض عبر منصة شاهد وحقق نجاحكبير ومن المقرر تقديم جزء ثاني من العمل، الذي قام ببطولة كلا من ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناسكامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامحجمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

مطربة صولا تبهر متابعيها فى احدث ظهور اخر اعمال الشاعر مصطفى ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ترشيحاتنا

إدانة مصر للتصريحات التحريضية الإسرائيلية بمحو قرية فلسطينية تتصدر اهتمامات الصحف

متى موعد ليلة النصف من شهر شعبان 2023؟.. الإفتاء: بعد 3 أيام

بعد ارتفاع أسعار المحروقات| سيارة SUV موفرة في البنزين جديدة

صدمة موجعة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة قوية تحرم نجم الأحمر من المشاركة

نشرة الفن |تامر حسني يتألق أمام جمهوره بجامعة عين شمس.. ويوري مرقدي يعود للغناء لهذا السبب

اخبار التوك شو.. تفاصيل النصب على المصريين فى 6 مليار جنيه.. نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. ما الذي حدث في مشاجرة آيتن عامر وطليقها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ