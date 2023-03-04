صولا عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت المطربة صولا عمر متابعيها صوره جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت صولا بتوب أسود جذاب، مع تسريحة شعر بسيطة منسدلا على كتفيها ومكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها.

طرحت المطربه صولا عمر

أغنية" راجع ليه"، من إنتاج شرقي برودكشن، كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ومن ألحان الملحن شريف إسماعيل،ومنتج منفذ فادي صبحي، وتوزيع إسلام الأزرق، وتحت قيادة المخرج أحمد حمدي.

ويأتي طرح صولا عمر للأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال " مقصوده " والتي تعد أخر أعمالها الغنائية،حيث حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، وتخطت حاجز الـ 8 مليون مشاهدة، وهي منكلمات وألحان: صولا عمر، وتوزيع حاتم محسن، وإخراج عمر زكي.

من ناحية أخرى، شاركت صولا عمر مؤخرا في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي عرض عبر منصة شاهد وحقق نجاحكبير ومن المقرر تقديم جزء ثاني من العمل، الذي قام ببطولة كلا من ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناسكامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامحجمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.