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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تطعيم 4.5 مليون مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب»

تطعيم
تطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 4 ملايين و434 ألفًا و354 مواطن، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال حملة طرق الأبواب منذ إطلاقها في 29 يناير حتى 1 مارس 2023، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بجرعاته (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية) حيث استمر عمل الحملة على مدار 4 أسابيع في كل محافظة.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تجوب من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق طبي مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تقوم الفرق بتسجيل المُطعمين بالمنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أن أسيوط كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة مليون و74 ألفًا و706 مواطنين، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد «قنديل» على انطلاق حملة طرق الأبواب، بمحافظات (الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، أسوان) وذلك يوم الأحد 5 مارس الجاري، منوهًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير جميع أنواع التطعيمات، وكافة المستلزمات، ووضع خطة عمل للفرق الطبية، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، مع المتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.

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