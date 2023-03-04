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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج القطن الكاميروني لإحياء آماله في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، لإحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وتجنب الخروج مبكرا.

وكان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل أمام صن داونز بالقاهرة بنتيجة 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، خلف صن داونز المتصدر (7 نقاط)، والهلال صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أما القطن الكاميروني، فيتذيل جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط حتى الآن.

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