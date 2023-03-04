حكم صيام الأيام البيض متفرقة.. الإفتاء توضح ما لا يعلمه كثيرون

تبدأ من فجر غدا الأحد الأيام البيض من شهر شعبان، والأيام البيض هى الأيام الثلاثة التى تتوسط الشهر العربى، وقد حث النبى صل الله عليه وسلم على صومها وجاء فى حديث آخر عنه استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر، هكذا أففت دار الإفتاء المصرية.

حكم صيام الأيام اليض متفرقة ؟

قالت دار الإفتاء: الأصل انها فى وسط الشهر إذا أحب الانسان أن يصومها متقطعة فلا مانع من هذا ومستحبة ويثاب عليها إلا أن الأولى آن تصام تلك الأيام فى موضعها.

الأيام البيض

من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13،14،15 من كل شهر هجري.

حكم صيام الأيام البيض متفرقة ؟

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صيام الأيام البيض متفرقة؟ بما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»متفق عليه.

وأوضح أنه يجوز لمن لم يستطع صيام 13و14و15 من الشهر الهجري، أن يصوم غيرها 3 أيام، مستندًا في قوله على ما ذُكر أن أبا هريرة(راوي الحديث) كان يقول: لا أبالي من أي أيام الشهر صمت، موضحًا أنه يوز للعبد أن يصوم من أول الشهر أو آخره أو منتصفه لكن الأفضل صيام الـ 13 والـ14، والـ15.

وأكد أنه يجوز للعبد صيام الأيام البيض متقطعين دون تتابع بينهم، لافتًا إلى أن المهم هو المحافظة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر عربي.

حكم صيام الأيام البيض دون اذن الزوج ؟

الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال وأشار الى أنه على المرأة ان تستأذن زوجها فى صيام النفل اذا لم يكن هناك تأثير على حقوقه، فالغرض من الاستئذان فى صيام النفل قضاء حقه فأذا لم يكن هناك احتياج فلا مانع من الصيام فالاصل الا يوجد هناك تعارض بين الصيام وحق الزوج وعليها ان تطيعه حال رفض وليس عليها قضاء فى صيام التطوع .