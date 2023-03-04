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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. المجلس العربي للطفولة والتنمية يفتتح معرض «طلال تاريخ تقرأه الأجيال» بالقاهرة

صدى البلد

يفتتح الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، معرضا لمؤسس المجلس "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"، تزامنا مع الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس المجلس، وذلك خلال الفترة من  10 – 16 مارس 2023، بمقر المجلس بالقاهرة.

وصرح الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، بأن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس، سيفتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء  وأعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة، وسيتناول المعرض تاريخ الأمير طلال بن عبد العزيز “رحمه الله”، منذ النشأة ومسيرته التنموية الحافلة على مدار ستة عقود، إضافة إلى جناح خاص بالمعرض يبرز علاقته الخاصة مع مصر على مستوى الفكر والثقافة والإعلام والتنمية، وحتى رحيله عام 2018.

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وأضاف أن المعرض سيتناول أيضا قصة تأسيس المجلس عام 1987 بمبادرة من الأمير طلال كأول مؤسسة عربية معنية بالطفل العربي، وبناءً على توصية من جامعة الدول العربية، إضافة إلى استعراض لمحات مما قدمه المجلس على مدار الـ 35 عاما من إنجازات، ورؤيته المستقبلية تحت رئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس.

وأوضح أنه سيصاحب المعرض عدد من الفعاليات من ندوات وورش فنية وثقافية للأطفال، بالشراكة والتعاون مع عدد من الشركاء: وزارة التربية والتعليم المصرية، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمنظمة الكشفية العربية، وهيئة تير دي زووم.

ويبدأ المعرض - بمقر المجلس بالقاهرة - في استقبال الزائرين له اعتبارا من يوم 11 مارس وحتى يوم 16 مارس 2023 على فترتين يوميا، الفترة الأولى من 10 صباحا حتى الثانية ظهرا، والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً.

يذكر أن المعرض الذي سيقام بالقاهرة يعد النسخة الرابعة من معارض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"، بعد إقامته في الرياض في ذكرى رحيله عام  2020 وعام 2021، وفي الكويت في نوفمبر 2022 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة.

 

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