تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره القطن الكاميروني اليوم السبت علي ملعب السلام في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم السبت في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهرة والسابعه مساء بتوقيت مكه المكرمة.

ويمتلك فريق الأهلي نقطه وحيده في مشواره الافريقي حتي الآن عقب التعادل امام صن داونز بهدفين لكل فريق بالاضافه للهزيمة أمام الهلال.

تردد القنوات المفتوحه لاذاعة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني

وتسعين الجماهير للبحث عن تردد قناة مفتوحه لاذاعة المباراة حيث تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري البطولة بالاضافة لقناة اون تايم سبورتس وهو قناة مفتوحه لاذاعة المباراو خاصة في ظل إقامتها في مصر.

ويقدم موقع صدي البلد طريقه تنزيل قناة اون تايم سبورتس الأرضية

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي

وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات

عليك بعمل توليف إعداد القناة

اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

بينما تذاعوالمباراو أيضا علي قناة بي ان سبورتس ٤ وترددها

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

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