عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهددا بالرحيل.. كولر يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بتوجيهات مجلس الإدارة

كولر
كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال اجتماعه مع اللاعبين قبل مواجهة القطن الكاميروني مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج “ من الآخر”: "مارسيل كولر أظهر العين الحمراء للاعبين لأول مرة منذ توليه القيادة الفنية لفريق.

وتابع: "كولر هدد اللاعبين بسبب التقصير خلال حديثه معهم قبل انطلاق المران مطالبا اللاعبين الراغبين في التقصير بالرحيل "

واوصل محمد شبانة:" اعتقد ان حديث مارسيل كولر مع اللاعبين بتوجيهات مجلس الإدارة".

 

ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، لإحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وتجنب الخروج مبكرا.

وكان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل أمام صن داونز بالقاهرة بنتيجة 2-2.

دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي الهلال السوداني الأهلى دور المجموعات ابطال افريقيا القطن الكاميروني مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بعد سقوط شجرة.. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد|تفاصيل

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

حالات سُكر ومنشطات.. فضيحة تزلزل صن داونز قبل مواجهة الأهلي

أكبر زيادة في تاريخ المعاشات.. مفاجأة سارة للمتقاعدين خلال أيام| تفاصيل

ترشيحاتنا

عاجل| مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن هذا اللاعب

احترام عقول الجماهير.. إعلامي يهاجم كولر بسبب عدم جاهزية نجم الأهلي

منع ويجز من الغناء في مصر.. حلمي عبد الباقي يجيب بصراحة

قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

ملك ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع حدث تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة من السعودية إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتأثر.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

ياسمين صبري ونادين نجيم بنفس الفستان.. مين أحلى

بعد أزمة التورتة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددا بصور جريئة

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

فيديو

كارول سماحة تطرح أغنية قطار الساعة الواحدة.. فيديو

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ