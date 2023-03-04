مهددا بالرحيل.. كولر يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بتوجيهات مجلس الإدارة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال اجتماعه مع اللاعبين قبل مواجهة القطن الكاميروني مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج “ من الآخر”: "مارسيل كولر أظهر العين الحمراء للاعبين لأول مرة منذ توليه القيادة الفنية لفريق.

وتابع: "كولر هدد اللاعبين بسبب التقصير خلال حديثه معهم قبل انطلاق المران مطالبا اللاعبين الراغبين في التقصير بالرحيل "

واوصل محمد شبانة:" اعتقد ان حديث مارسيل كولر مع اللاعبين بتوجيهات مجلس الإدارة".

ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، لإحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وتجنب الخروج مبكرا.

وكان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل أمام صن داونز بالقاهرة بنتيجة 2-2.