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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب 6 لاعبين من الأهلي أمام القطن.. أبرزهم الشحات وكهربا

صدى البلد

يواجه النادي الأهلي منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عمرو السولية بسبب آلام في السمانة ، وخالد عبدالفتاح لإصابته في جزع في أربطة الركبة ، ومحمود متولي للشد في الخلفية ، وحسين الشحات بشد في السمانة ، ومحمود كهربا لإصابته في الضامة ، وأحمد عبد القادر بجزع في الأربطة الداخلية للركبة .

يستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافسه القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني، لتحقيق الفوز بأي شكل من الأشكال، لإحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وتجنب الخروج مبكرا.

وكان الأهلي خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ثم تعادل أمام صن داونز بالقاهرة بنتيجة 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، خلف صن داونز المتصدر (7 نقاط)، والهلال صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أما القطن الكاميروني، فيتذيل جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط حتى الآن.

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