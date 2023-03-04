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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

17 مارس.. أنغام تروج لحفلها في الرياض

أنغام
أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي يوم 17 مارس الجاري في الرياض، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الفترة  الاخيرة بأحدث الاغاني التي قامت بطرحها.

ونشرت أنغام، بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "في انتظاركم يوم ١٧ مارس في مسرح ابو بكر سالم بالرياض نقضي معاً ليلة مختلفة .. #ليلة_صوت_مصر #أنغام.

وحققت أغنية “أنغام” التي تحمل إسم “نسينا نعيش” نجاح كبير حيث كثرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما احتلت الـ Top ten. 

“نسينا نعيش” كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

تقول كلمات الأغنية: "فضلنا نعيش عشان ننسى .. وفالأخر نسينا نعيش .. هنلقى في الغياب فرصة
وفالأخر لقينا مافيش .. ما سابناش الفراق نرتاح .. ولا جاب اللي سابنا وراح .. ماحدش فينا زي ما كان .. بيتمنى يعيش بيعيش".

بنفتكر الكلام بالحرف .. بنشتاق في الغياب الضعف .. وأدي الدنيا اللي بتنسي ..كمان طلعت ما بتنسيش".

عبّر المخرج عادل جمال، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة أنغام، في أحدث كليباتها الغنائية الذي يحمل اسم “نسينا نعيش” وهي الاغنية التي طرحتها منذ أيام عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وقال عادل جمال، في تصريح لـ “صدى البلد”: “العمل مع أنغام دائماً مختلف ومميز، فهي أخت وصديقة، وتجمعنا علاقة انسانية طيبة”.

وتابع قائلاً: “ اعتمد في الفيديو كليب أن اظهر جانب تمثيلي بسيط قبل بدء غناء الاغنية لتكون الصورة مكتملة ويكون الفيديو كليب عبارة عن حدوته، ورأيت أن التصوير بالأبيض والاسود يتناسب مع كلمات الاغنية والمود العام لها، واتمنى أن تنال الاغنية اعجاب الجمهور ومتحمس للمزيد من الاعمال مع انغام، فقد حققنا سلسلة نجاحات سوياً بالفعل”.

 

أنغام الفنانة انغام الرياض الإنستجرام أمير محروس

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