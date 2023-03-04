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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نثمن دعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في ربط مخرجات البرامج الاكاديمية باحتياجات سوق العمل

اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والأمريكية بالقاهرة لإنشاء مركز ثالث مركز للتطوير المهني

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة طنطا  لانشاء ثالث  المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولي،  USAID على أن يكون مقره بالمجمع الطبي للكليات.

أوضح الدكتور محمود ذكى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة الدائم على إعداد جيل من خريجى الجامعة قادر على المنافسة فى سوق العمل، من خلال سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات الوظيفية للطلاب، وعقد ورش عمل وجلسات مشورة  وتوفير فرص توظيف وتدريب لطلاب وخريجى الجامعة.

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وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال التعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية بالمراكز الجامعية للتطوير المهني، واعداد كوادر إدارية وفنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى من العاملين بالمراكز، مثمنا الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لربط مخرجات البرامج الاكاديمية باحتياجات سوق العمل، مشددا على أن دعم ريادة الاعمال والمشروعات الناشئة الصغيرة للطلاب والخريجين يعد محورا رئيسيا في رؤية ورسالة جامعة طنطا، ويرتكز على بناء المهارات الذاتية والاستثمار في المعرفة للوصول إلى التميز المؤسسي في التصنيفات الدولية وتعزيز قدرات الخريجين التنافسية ودعم جودة الحياة للمجتمع والمكانة الريادية للجامعة.

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وأضاف الدكتور محمود سليم  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن نجاح مركزى التطوير المهني بكلية الهندسة والتجارة في تقديم خدمات تدريبية وارشادية مهنية والتواصل مع قطاع عريض من اصحاب الاعمال في النطاق الاقليمي لمحافظة الغربية كان الدافع الأكبر فى انشاء مركز جديد لطلاب الجامعة بالمجمع الطبي، مع تأهيل موظفي المراكز وتهيئتهم لتقديم خدمات التوجيه والتخطيط والارشاد المهني لطلاب الجامعة.

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