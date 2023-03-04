صفعة للعلاقات الأمريكية البريطانية.. توقعات بغياب بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز

أفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأنه من المتوقع أن يغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر أن يُعقد في 6 مايو المقبل في وستمنستر أبي بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بايدن من المتوقع أن يغيب عن هذا الحفل، لأنه "لا يبدو بأنه حدث سيحضره الرئيس.

ومن المتوقع أن يحضر هذه المناسبة الهامة قادة آخرون من جميع أنحاء العالم.

وكما هو الحال مع حفلات التتويج السابقة، غالبًا ما يتم دعوة قادة العالم والشخصيات السياسية والدينية والمشاهير لتتويج الملك، لكن يبدو أن بايدن لن يكون مع هؤلاء القادة لحضور هذا العام، حسبما قال المسؤول في البيت الأبيض والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمجلة “تايم”.

ومع ذلك، أكد المصدر، أن الجدول الزمني للرئيس لشهر مايو لم يتم الانتهاء منه بعد.

وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر من العام الماضي، وصفها بايدن بأنها "سيدة عظيمة" و"امرأة كريمة بشكل لا يصدق".

كما حضر، إلى جانب العديد من قادة العالم الآخرين، جنازتها في وستمنستر أبي.

لكن تحدث بايدن، وهو أمريكي أيرلندي، علانية في مذكراته بعنوان "وعود بالوفاء"، عن ازدراء والدته لإنجلترا والنظام الملكى البريطانى.

وورد أن كاثرين بايدن كرهت إنجلترا بشدة لدرجة أنها رفضت النوم في سرير كانت الملكة قد نامت فيه ذات مرة.