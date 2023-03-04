حياة كريمة.. فحص وعلاج 529 مواطنا بقافلة طبية في كفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية الدعاء ، بمركز بلطيم، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شهدت القافلة الطبية تردداً كبيراً من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي ، رئيس مجلس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 529 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصاً بـ 10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامة، رمد، نساء، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة تحاليل طبية ما بين، معمل الدم، معمل الطفيليات، وأشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، إضافة ندوات تثقيفية والإرشاد الصحي، وتنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».