عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. فحص وعلاج 529 مواطنا بقافلة طبية في كفر الشيخ| صور

قافلة طبية في كفر
قافلة طبية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية الدعاء ، بمركز بلطيم، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كفر الشيخ .. حملات مكبرة لرفع مخلفات القمامة من طرق وشوارع وميادين بيلا

كفر الشيخ .. ممر شرفي بطول القرية تكريما لمدير مدرسة لبلوغه المعاش | صور

شهدت القافلة الطبية تردداً كبيراً من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي ، رئيس مجلس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 529 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصاً بـ 10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامة، رمد، نساء، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة تحاليل طبية ما بين، معمل الدم، معمل الطفيليات، وأشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، إضافة ندوات تثقيفية والإرشاد الصحي، وتنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

مستشفيات حياة كريمة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قافلة طبية محافظة كفر الشيخ المستشفيات 100 مليون صحة مديرية الصحة المستشفى وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

مباراة الأهلي والقطن الكاميروني مباشر الآن لحظة بلحظة في دوري أبطال أفريقيا

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

موضوعات متعلقة

مدير الطب البيطري بكفر الشيخ يتفقد لجان تحصين الماشية .. صور

كفر الشيخ .. حملات مكبرة لرفع مخلفات القمامة من طرق وشوارع وميادين بيلا

ممر شرفي وزفة.. تكريم مدير مدرسة بكفر الشيخ يشعل السوشيال ميديا

كفر الشيخ .. ممر شرفي بطول القرية تكريما لمدير مدرسة لبلوغه المعاش | صور

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. إطلاق برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية | صور

لا تهاون مع المخالفين.. تحرير 80 محضرًا في حملة تموينية بكفر الشيخ

مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم قافلة طبية مجانية شاملة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

ما حكم الاستراحة في الطواف؟ دار الإفتاء تجيب

أحد ضحايا منصة هوج بول: أغلبنا حصل على قروض لتوظيفها |فيديو

زي البومة .. امرأة تلف رأسها 180 درجة | شاهد

أيقونة النجاح .. انتصار السيسي : أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها

بايرن ميونخ يهزم شتوتجارت ويتصدر الدوري الألماني

قرار رسمي من كولر يخص لاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم البطن يكشف الإصابة بمرض خطير| يسبب الموت

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ابنة ماجد المصري بعد خلعها الحجاب

بمحاكاة للزلزال داخل الجامعة.. طلاب طنطا يثيرون السخرية|شاهد

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مهلبية الكراميل

فيديو

لماذا اعتذر لها ؟ قصة رسالة مدرس لزوجته بخط يده ورحل بعد ساعات

من زفة على «التريلا» لـ «نعش».. قصة عريس الأقصر المتوفى فجأة |فيديوجراف

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي: طردوا العندليب ووالدي من الكازينو بسبب «صافينى مرة».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ