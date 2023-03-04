صحة كفر الشيخ: دورة تدريبية لأطباء الأسنان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ الدورة التدريبية لأطباء الأسنان في مجالات طب الأسنان المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، واستهدفت الدورة 75 طبيب أسنان من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إيماناً بالدور الهام الذي يقوم به طبيب الأسنان، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل الوزارة.



أشرف على الدورة فريق من الوزارة، الدكتورة إيمان عبد العزيز، مسؤول التدريب بالوزارة، والدكتور أحمد فاروق، مدير عام وقائي الأسنان بالوزارة، ومحمد الجوهري، المكتب الفني بالإدارة المركزية، والدكتور كريم قنديل، مدير علاجي الأسنان، والدكتورة مني عطية، مدير وقائي الأسنان، والدكتور وليد حسن، بالإدارة المركزية لطب الأسنان.

وعلى جانب آخر، عقد اجتماع موسع للرائدات الريفيات، لوضع خطة للتركيز علي المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والأم والجنين، والترويج لخدمات الصحة الإنجابية المقدمة بالوحدات الصحية، وشرح أدوات التواصل للحصول على نتائج مرضية، تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد وكيل الوزارة، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، ونسيمة مسئولة الرائدات علي مستوى المحافظة.



أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة، علي أهمية دور الرائدة الريفية بما أنها حلقة الوصل بين المؤسسة الصحية وبين الجمهور الخارجي، مشيدة بالجهود المبذولة، لتقديم المشورة والتثقيف الصحي، وتعريف المجتمع الخارجي بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن الرائدة الريفية هي المسئولة عن الدعوة، والترويج للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ونشر الوعي الصحي في المجتمع المصري وبالأخص الريفي.

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