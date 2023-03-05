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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 : رتب الأولويات

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يميل إلى أن يكون مطلوبًا بشدة في العمل لإنجاز بعض المهام الدقيقة، حيث يمكن الوثوق بهم لفعل كل شيء وبجدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 5 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، قد تجد بعض الإجابات في العمل وأنت تؤدي أداءً رائعًا، من المرجح أن تفاجئك مزايا فناني الأداء، قد لا يكون الوقت مناسبًا للاستثمار في العقارات حيث يبدو السوق مرتبكًا بعض الشيء، لا ينبغي أن تكون صحتك مصدر قلق اليوم لأنك قد تشعر بالراحة والنشاط. 

توقعات برج القوس في العمل

قد تفكر في الوصول إلى أدوار قيادية حيث تتحسن مجموعة مهاراتك كل يوم، قد يجد أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية في نهاية المطاف الدخول في شراكة مربحة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تكون جادًا قليلاً بشأن صحتك عندما تتعلم ترتيب أولويات احتياجاتك ومتطلبات جسمك، قد تضطر إلى التمرين أكثر للحصول على هذا الجسم المثالي.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

قد يطلب شريكك مزيدًا من الوقت والاهتمام اليوم، قد تجد أشياء صغيرة تحبها في شريكك، قد يجد العزاب شخصًا ما ويبدأون فصل مواعدة جديد.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تبدو الموارد المالية مستقرة تمامًا في الوقت الحالي.د، قد تفكر في بدء صخب جانبي إذا كنت تكافح مع بعض الدخل الإضافي. 

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