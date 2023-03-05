بصور كرتونية.. رحاب الجمل تشارك استوري جديدا عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رحاب في الصور بطريقه جديدة، مرسومة على أحد التطبيقات الخاصة بالتقنيات الحديثة لتحويل الصور الي رسومات كرتونية.

تشارك الفنانة رحاب الجمل في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، من إخراج إسلام خيرى، حيث تجسد رحاب شخصية "غجرية" وصاحبة بنسيون، خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

آخر أعمال رحاب الجمل

وتنتظر رحاب الجمل عرض فيلمها الجديد "مستر إكس" بطولة احمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

وشاركت الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.

يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح