عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تنعى شريفة فاضل عبر فيس بوك

شريفة فاضل
شريفة فاضل

نعت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة شريفة فاضل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت بوسي:"توفيت الى رحمة الله ام البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل ستقام صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر و الدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيده عائشه صلاح سالم مقابر الامام الشافعي".

 

 

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 92عاما .

وأعلنت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل، حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"توفيت الفنانة شريفة فاضل ربنا يرحمها ".

شريفة فاضل 


تعد أغنية “تم البدري بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، حيث أبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في وصف حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.

واتفق وجدي الحكيم معه على أن يلحنها الموسيقار عبد العظيم محمد الذي أبدع في اللحن خلال يومين فقط، حتى أنه جعل من الوداع بهجة وفرحة، كما اتفقا على أن تغنيها المطربة شريفة فاضل التي كانت في بداية مشوارها الفني، وقد حفظتها في ثلاثة أيام.

أعمال شريفة فاضل 

وتنازل  كل من عبد الفتاح مصطفي وشريفة فاضل عن أجرهما عن الأغنية، وكان 15 جنيها لكل منهما إكراما لشهر رمضان.

ومن يوم إذاعتها في الستينيات، أصبحت أغنية “والله لسه بدرى يا شهر الصيام”أغنية الأيام الأخيرة من رمضان وتغنى في وداعه.

وستظل هذه الأغنية هي الأشهر والأقرب إلى المزاج المصري الذي اعتبرها إعلان ختام الشهر الفضيل.

ومن شدة حب الشعب المصرى لهذه الأغنية، يبدأ فى سماعها مع قدوم منتصف شهر رمضان، إن لم يكن مع نهاية الأسبوع الأول، ولا تتوقف قيمة هذه الأغنية على ما تحمل من معانٍ فقط بل فرضت نفسها من أول لحظة قدمتها فيها شريفة فاضل.  

"تم البدر بدرى"تلك الأغنية التى تتردد دائمًا فى نهاية الشهر الكريم وكأننا نودع ضيفًا عزيزًا هل علينا بالفرح والسعادة وترك لنا عيدًا وبهجة.

 

أخبار بوسى شلبى الفنانة شريفة فاضل جنازة شريفة فاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

اتحذفت بعد دقائق من نشرها.. آخر صورة للفنانة شريفة فاضل قبل وفاتها

بدأت اليوم.. حكم صيام الأيام البيض وفضلها

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

تحمل ألسنة من الذهب الخالص.. تفاصيل العثور على مومياوات غامضة داخل مصر

ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

دخل في غيبوبة.. حجز زوج مذيعة شهيرة كلبه عقر مدير بنك بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف حمل المصريون حجارة الأهرامات الضخمة؟.. عمال في الأقصر يكشفون السر

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ