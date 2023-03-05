عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل بإطلالة كلاسيك أبيض وأسود

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة كلاسيك بالأبيض والأسود، خطفت أنظار متابعيها.

تشارك  رحاب الجمل في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، من إخراج إسلام خيرى، حيث تجسد رحاب شخصية "غجرية" وصاحبة بنسيون، خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

آخر أعمال رحاب الجمل

وتنتظر رحاب الجمل عرض فيلمها الجديد "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

وشاركت رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.

يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

إطلالة رحاب الجمل اخبار الفنانة رحاب الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

ترشيحاتنا

الصين.. زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

سعر الذهب اليوم 5-3-2023

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

مريضة نفسيا.. أهالي الحرجة بسوهاج يشعلون فيسبوك بعد غياب نجلتهم

دخل في غيبوبة.. زوجة ضحية عضة كلب البيتبول تكشف تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ