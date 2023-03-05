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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنتظر بايدن.. ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ماريان وليامسون
ماريان وليامسون

أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 بعد 4 سنوات من اخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديمقراطي.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعد وليامسون التي تبلغ 70 عامًا، هي أول شخصية تعلن رسميًا ترشحها للانتخابات في الحزب الديمقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.

وصرح بايدن (80 عاما) في وقت سابق، بأنه ينوي الترشح لولاية ثانية لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.

وفي خطاب يساري جدًا، ألقته أمام أنصارها في واشنطن، لم تذكر ماريان وليامسون اسم جو بايدن لكنها أدانت نظاما سياسيا "يقاوم التغيير" و"أفسدته" الشركات الكبرى.

وأوضحت أن "شخصا واحدا لا يستطيع حل كل المشاكل ولا حتى رئيس، لكن رئيسا يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أمورا جيدة جدا".

وأضافت أن "مهمتنا هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح له بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف".

وكانت السياسية التقدمية قد اكتسبت شهرة خلال السباق الرئاسي لعام 2020، لا سيما خلال المناظرات الأولية التي لاقت بعض ملاحظاتها فيها تأييداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، استمرت حملتها عاماً واحداً فقط حيث انسحبت في يناير 2020. 

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