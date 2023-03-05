أستاذ تغير المناخ: عنف الظواهر الجوية أربك العالم أجمع .. فيديو

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ تغير المناخ، أهم أسباب موجة جفاف وندرة المياه في القارة الأوروبية، قائلاً: "العالم يعاني من التغييرات المناخية حتي هذا اللحظة".

وأضاف "علي قطب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن تغير المناخ أثر علي كثير من مناطق أوروبا، وحدث جفاف ببعض الأنهار وارتفاع في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة كانت أعلي من المعدلات الطبيعية داخل فصل الشتاء.

وتابع الدكتور علي قطب، أنه منذ أسبوع كانت درجات الحرارة تتراوح بين الـ ١٧ درجة ومن ثم ارتفعت لتصل ٣٣ درجة اليوم، مشيراً إلى أن عنف الظواهر الجوية أربك العالم أجمع.