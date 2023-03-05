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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية

صدى البلد

تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والذى تنظمه وزارة العدل بأحد الفنادق الكبري في الفترة من ٥ الي ٧ مارس  تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل وبالتعاون  مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".


نشر الاحكام القضائية 

وقامت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بنشر 16 حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك ضمن قائمة ضمت 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.

 

وتم نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني لمنظمة ويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، كما تتيح مذكرة التعاون بين الوزارة والمنصة  أيضاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.

وزارة العدل المؤتمر الاقليمي لحقوق الملكية الفكرية المستشار عمرو مروان وزير العدل

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