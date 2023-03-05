إلهام أبو الفتح تكتب: نعم.. خالد ميري نقيبا

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «نعم.. خالد ميري نقيبا» والمنشور في صحيفة الأخبار، أمس السبت.

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في المقال:

لا يختلف اثنان على أن مهنة الصحافة، خاصة الورقية، تواجه تحديات كبيرة وكثيرة وخطيرة وهي تحتاج إلى حلول حقيقية في مجالات الرأي.

سأنتخب خالد ميري نقيبا للصحفيين، لأن مهنة صاحبة الجلالة تحتاج إلى نقلة حقيقية في العديد من المجالات، سواء مجال حرية الرأي أو الخدمات أو دخل الصحفي.

لذلك أنا أدعم وأنتخب خالد ميري زميلي الخلوق الذي أعرفه منذ بداية عمله في بلاط صاحبة الجلالة عندما دخل جريدة الأخبار، وكان مثالا للصحفي الجاد الخلوق الذي يزداد مهنية يوما بعد يوم.

بالنسبة لي.. لي ذكريات كثيرة معه.. كنت أحيانا أقوم بحملات صحفية، وكان يتم استدعائي في بعض الجهات، وكان خالد ميري يأتي مندوبا عن نقابة الصحفيين فأجده في انتظاري قبل أن أصل.

النقابة تحتاج الصحفي الخلوق الذي يهتم بكل كبير وصغير في المهنة ويقف بجانبه، فنقابتنا ذات طابع خاص هي ليست نقابة تبحث عن تخفيضات وبدلات، ولكنها نقابة رأي تؤثر في الرأي العام وتشكله.

أعجبني جدا لقاء خالد ميري بموقع “صدى البلد” الذي حضرته، وهو واحد من المؤسسات الصحفية التي زارها ضمن جولاته التي زار فيها كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية، شاهدت لقاءه الذي يملؤه الحب والأخوة مع كل الصحفيين الصغير قبل الكبير، وكيف يستمع إليهم وردوده عليهم، مؤكدا أن الصحفي من حقه أن يحيا بكرامة وأن يحصل على الخدمات التي يستحقها، وأن تتوفر له الحماية القانونية أثناء ممارسة عمله.

وأكثر ما أعجبني هو قوله إن بند الحريات لن يمس في قانون صاحبة الجلالة، وهو من البنود العالمية، وأنه يسعى لتعديل قانون نقابة الصحفيين لضم عضو فوق السن من أساتذتنا أصحاب المعاشات وعضو من السيدات تحت السن.

خالد صحفي مميز وخدوم ومهني وصاحب مواقف رائعة وعظيمة مع الجميع، وداعم للصحفيين والنقابة بشكل دائم، وله خبرة نقابية كبيرة، فهو عضو مجلس نقابة لدورات عديدة وأصبح وكيل أول النقابة ورئيسا للجنة القيد بها.

وحصل على جائزة التفوق الصحفي ثلاثة أعوام متتالية 1998، و1999، و2000 عن تغطية قضايا نواب القروض والجاسوس الفيلالي وملفات الفساد.

خدوم ومتفهم ومحايد

كما تم انتخابه أمينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب، وهو شاطر وخدوم ومتفهم ومحايد وعادل، وهذا خير مثال لنقيب الصحفيين يعبر عنهم ويدعمهم ويدعم المهنة، لذلك قررت أن صوتي ودعمي وتأييدي لـ خالد ميري لأنه الأفضل موعدنا الجمعة 17 مارس لنقول نعم للنقيب خالد ميري.