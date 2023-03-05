بشير عبد الفتاح: الصحافة بمثابة كشاف وطني لصناع القرار في كل القضايا..فيديو

علق الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، على مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح “لحظة صدق”، بعنوان “نعم.. خالد ميري نقيبا”، قائلا “أنا لا أعلن عن صوتي لمن في انتخابات نقابة الصحفيين ولكن على الجميع أن يشارك في تلك الانتخابات".

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”،إن مهنة الصحافة تواجهتحديات كبيرة خاصة في ظل تسارع المتغيرات.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أنه لا بد من وجود المهنية في الأداء، وأن يكون هناك حرية التعبير، لأن الصحافة بمثابة كشاف وطني لصناع القرار في كل القضايا.

قادة الرأي والنخبة الثقافية والفكرية

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن الصحفيين قادة الرأي والنخبة الثقافية والفكرية الداعمين للقيادة السياسية.

