والدة الطالب مصطفى تكشف عن شعورها بعد رسالة ابنها أمام الرئيس السيسي

أكدت هبة عادل، والدة مصطفي صبري، صاحب فكرة علاج ألم الشوكة العظمية، والتي عرضها على الرئيس السيسي،أنها كنت متواجدة وحضرت لقاء الرئيس السيسي في المنيا، مشيرة إلى أنها قمت بالبكاء لأنها شعرت بالفخر، خاصة أن مصطفى دعاني أن أصعد على المسرح.



وقالت والدة مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن ما قام به ابني بعد دعوتي للوقوف على المسرح أمام الرئيس السيسي هو منتهى البر من ابني.

حتى يكون لديه اطمئنان

وتابعت لدي كل الثقة في مصطفى وزملائه في القيام بالفكرة بطريقة علمية، ولم أتردد أن يتم تطبيق فكرته علي، حتى يكون لديه اطمئنان، بنجاح فكرته، وأنها داعمة له بشكل كامل.