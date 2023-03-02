بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. طالب مدرسة المتفوقين بالمنيا يقدم الفضل لوالدته

قدم الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا الشكر والفضل لوالدته بعد تكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة وتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن والدته هي من زرعت بداخله القيم والمبادئ وعلى رأسها تعزيز الثقة بالنفس وموضحا أن تكريمه تكليلا لتعبه واجتهاده.



وقام الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح بشرح تفاصيل مشروعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستهدف ابتكار علاج للتغلب على ألم الشوكة العظمية، وخاصة أن والدته تعاني من المرض نفسه وهذا ما جعله يطور علاجا طبيا وفعالا للتغلب على تلك الحالة المرضية.

ليفاجئ الجميع بحضور والدته التي أهداها كلمات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قال: أنا من غيرها مكنتش هبقى واقف على المسرح دلوقتي، مش بس عشان دعمها وخوفها عليا ووقوفها جنبي بكل خطوة.



وقال الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح إن مشروع تطوير علاج ألم الشوكة العظمية تم بالتعاون مع زميله " صفوت جرجس عوض" أحد طلاب المدرسة.

مشيراً إلى أن المشروع يستهدف إيجاد حل لمشكلة الشوكة العظمية من خلال ربط مجال العظام بمجال التجميل، عن طريق سحب الدهون من جسم المصاب وحقنها بشكل جديد، حتى يتم عمل ما يشبه بـ الوسادة السيليكون الخارجية.

وأضاف مصطفى المشروع دخل مسابقة إنتل آيسف الدولية 2022 ووصلنا به لنهائي تصفيات الجمهور ولكن لم يتم التصعيد دوليا وخاصة أن أول عملية تمت قبل المعرض بأيام ونتيجة العملية لم تظهر وهذا ما أدى إلى عدم اكتمال البحث أثناء المسابقة، ولكن اليوم تم العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هذا الشرح اليوم بمثابة عوض من ربنا لنا عن المسابقة.

وأوضح أن والدته كانت أول حالة تجربة لهذا العلاج وذلك بناء على طلب وإصرار منها مضيفًا: كانت عايزة تشوفني مخترع ومبتكر ومفيش مستحيل وفي الوقت دا كانت واثقة فيا ثقة عمياء أنا نفسي مكنتش مصدقها.

وأكد الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح أن علاج الشوكة العظمية الذي طوره هو وزميله صفوت جرجس ما هو إلا حقن دهون بتلك المنطقة ولكن ما زال هذا الاختراع هو الأول من نوعه على مستوى العالم، مؤكدًا على أنه براءة اختراع، وهذا ما جعله يستغرب إصرار والدته على أن تكون أول حالة يتم تطبيق العلاج عليها.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زار مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة وشهد عددًا من المعروضات الفنية بالمسرح المدرسي، واستمع إلى شرح عدد من طلاب المدرسة حول مشروعاتهم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.