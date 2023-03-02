عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. طالب مدرسة المتفوقين بالمنيا يقدم الفضل لوالدته

الطالبات مصطفى صبري
الطالبات مصطفى صبري وصفوت جرجس

قدم الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا الشكر والفضل لوالدته بعد تكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة وتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن والدته هي من زرعت بداخله القيم والمبادئ وعلى رأسها تعزيز الثقة بالنفس وموضحا أن تكريمه تكليلا لتعبه واجتهاده.


وقام الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح بشرح تفاصيل مشروعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  والذي يستهدف ابتكار علاج للتغلب على ألم الشوكة العظمية، وخاصة أن والدته تعاني من المرض نفسه وهذا ما جعله يطور علاجا طبيا وفعالا للتغلب على تلك الحالة المرضية.

صاحبة أفضل منتج غذائي من النباتات الطبية والعطرية: سعيدة جدا بتكريم الرئيس

اللاعب محمد أنور ابن المنيا بعد تكريمه من الرئيس: فخور جدا وسعيد للغاية

ليفاجئ الجميع بحضور والدته التي أهداها كلمات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قال: أنا من غيرها مكنتش هبقى واقف على المسرح دلوقتي، مش بس عشان دعمها وخوفها عليا ووقوفها جنبي بكل خطوة.


وقال الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح إن مشروع تطوير علاج ألم الشوكة العظمية تم بالتعاون مع زميله " صفوت جرجس عوض" أحد طلاب المدرسة.

 

مشيراً إلى أن المشروع يستهدف إيجاد حل لمشكلة الشوكة العظمية من خلال ربط مجال العظام بمجال التجميل، عن طريق سحب الدهون من جسم المصاب وحقنها بشكل جديد، حتى يتم عمل ما يشبه بـ الوسادة السيليكون الخارجية.

 

وأضاف مصطفى المشروع دخل مسابقة إنتل آيسف الدولية 2022 ووصلنا به لنهائي تصفيات الجمهور ولكن لم يتم التصعيد دوليا وخاصة أن أول عملية تمت قبل المعرض بأيام ونتيجة العملية لم تظهر وهذا ما أدى إلى عدم اكتمال البحث أثناء المسابقة، ولكن اليوم تم العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هذا الشرح اليوم بمثابة عوض من ربنا لنا عن المسابقة.

 

وأوضح أن والدته كانت أول حالة تجربة لهذا العلاج وذلك بناء على طلب وإصرار منها مضيفًا: كانت عايزة تشوفني مخترع ومبتكر ومفيش مستحيل وفي الوقت دا كانت واثقة فيا ثقة عمياء أنا نفسي مكنتش مصدقها.

 

وأكد الطالب مصطفى صبري عبد الفتاح أن علاج الشوكة العظمية الذي طوره هو وزميله صفوت جرجس ما هو إلا حقن دهون بتلك المنطقة ولكن ما زال هذا الاختراع هو الأول من نوعه على مستوى العالم، مؤكدًا على أنه براءة اختراع، وهذا ما جعله يستغرب إصرار والدته على أن تكون أول حالة يتم تطبيق العلاج عليها.


يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زار مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة وشهد عددًا من المعروضات الفنية بالمسرح المدرسي، واستمع إلى شرح عدد من طلاب المدرسة حول مشروعاتهم خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفيات المشروعات القومية حياة كريمة التكنولوجيا عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بهذا القرار

ترشيحاتنا

عضو لجنة تحكيم الدوم للمتسابقة بهيرة وليد: عندك مجوهرات وشخصية إخبارية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 3 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

هتقضي مشاويرك .. اسبرانزا A 516 أقل من 100 ألف جنيه

برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس إسبانيا

متى يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي؟.. مسؤول يرد

فريقي أوروبي ..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فوائد لا تتوقعها.. استعمل البرغل بدل الأرز

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ