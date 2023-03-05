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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة «بالتعاون عدنا.. وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقي» في الشيخ زويد

مبادرة بالتعاون عدنا
مبادرة بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا في الشيخ زويد

أعلنت الوحدة الرئيسية للسكان بديوان عام شمال سيناء عن إطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية "بالتعاون عدنا.. وبالسلام نحيا.. وبالقيم نرتقي"، من مدينة الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء ، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي نفذته الوحدة بمدينة الشيخ زويد، بحضور سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ،الدكتورة  فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب .

 

قيم وحياة:

 

وقالت فاطمة الزهراء، إن المبادرة تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية"قيم وحياة" والتي تهدف إلى توعية المجتمع بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمي والأخلاقي ودفع عجلة الإنتاج.

وأضافت ريم يعقوب رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أن الاجتماع تناول عدد من القضايا المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة وزواج القاصرات ومحو الأمية والخطاب الديني ودورة فى توعية المجتمع ونقل صورة سليمة عن الاسلام السمح دون تطرف او مغالاة ، بالإضافة الي عددا من القضايا الأخرى ذات الصلة.

من جانبه اكد سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، علي استعداد المجلس لتنفيذ المبادرة وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معلنا عن الاستعانة بالدواوين والشيوخ ورموز المجتمع والجمعيات الأهلية للوصول لاهداف المبادرة.

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