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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محافظ المنوفية يشيد بجهود الأزهر الشريف في خدمة الوطن

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خدمة الوطن.

كعبة العلم وقبلة العلماء

وقال محافظ المنوفية خلال استقباله للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، على هامش المؤتمر الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية: إن الأزهر الشريف هو كعبة العلم وقبلة العلماء، وهو القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأشاد بجهود جامعة الأزهر وكلياتها المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، ودورها البارز  في نشر الوسطية والاعتدال.

وثمن محافظ المنوفية جهود الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة منسق بيت العائلة المصرية، في مختلف الأنشطة التي يقيمها بيت العائلة المصرية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية، التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين نسيجي الوطن مسلمين ومسيحين، وأشاد كذلك بجهود كليات جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية في جميع الأنشطة الخاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة وضعت تطويرَ محيط فرع جامعة الأزهر بالمنوفية في الخطة التطويرية؛ دعمًا لجهود الجامعة الدائمة والمستمرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، والدكتور فتحي حجازي، وكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية سابقا مدير وحدة الجودة بالكلية.

الأزهر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون خدمة الوطن جامعة الأزهر

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