الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تخترق الخط الأزرق الفاصل

أعلن الجيش اللبناني أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل قرب منطقة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مؤكدا أن دورية من الجيش اللبناني حضرت إلى موقع الخرق وأجبرت الدورية الإسرائيلية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق.

وأوضح الجيش اللبناني انه بتاريخ اليوم بين الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة ولمدة ٥ دقائق، خرقت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية الإسرائيلية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه إسرائيل.

كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ للتحقق من الخرق.

وأشارت إلى أن موضوع الخرق يتم متابعته بالتنسيق مع اليونيفيل.