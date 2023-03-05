عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهزيمة قادمة.. تصريحات رئيسة البرلمان الأوروبي حول مستقبل أوكرانيا تثير سخرية واسعة

صدى البلد

سخر مستخدمو “تويتر” من خطاب رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في جامعة إيفان فرانكو الوطنية في لفيف، حيث ذكرت أن مستقبل أوكرانيا وأوروبا يقع على عاتق جيل الشباب.

وقالت ميتسولا، إنها “رأت في طلاب هذه الجامعة أملاً في مستقبل مشرق ورغبة في لعب دور مهم في استعادة أوكرانيا”، ولكن لم يشاركها مستخدمو “تويتر” تفاؤلها.

وكتب أحد المستخدمين: “أنت تقودنا مباشرة إلى صراع نووي لحماية مدمن مخدرات أمريكي فاسد ومتعطش للدماء! عار”.

وأضاف آخر: "ما هو نوع المستقبل الذي يمكن أن نتحدث عنه عندما تكون حكومة أوكرانيا فاسدة للغاية. لن يتبقى شيء بعد الصراع. قل شكرا للولايات المتحدة على هذا".

لن تسمح بإنهائها.. روسيا تكشف كيف استعدت أمريكا لحرب أوكرانيا

روسيا : مقتل 80 جنديا أوكرانيا في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

الهزيمة قادمة

وحذر آخر: "ميتسولا، الاتحاد الأوروبي بأسره على وشك تلقي صفعة على وجهه. الهزيمة قادمة، استعدوا. ستنتهي دعايتكم العسكرية وسيكون عليكم الاستقالة".

وكتب آخر: "أنت لا تفهم أن هذه الدولة منقسمة تمامًا إلى قسمين ، شرق وغرب. أنت تسمع الجزء الغربي فقط".

وأضاف آخر: “على أساس أي تشريع يتم إعداد وثائق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذه دولة في حالة حرب، واقتصادها مدمر لدرجة أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي تدعمه بشكل مصطنع. هناك دول كانت في انتظار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 20 عاما”.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا الولايات المتحدة العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

موضوعات متعلقة

بسبب روسيا.. شولتس يكشف عن تهديدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لـ الصين

الإعلان عن اتفاق جديدة بين السودان وإثيوبيا لحل القضايا المشتركة.. تفاصيل

تضرر بسبب الزلزال.. إنهيار مبنى من 7 طوابق بتركيا ووقوع إصابات

أخطأت.. وزير المالية الإسرائيلي يتراجع عن تصريح حول محو قرية حوارة الفلسطينية

شولتس يعلن استقلال ألمانيا عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا

ذوبان الجليد بمستوي قياسي.. دق ناقوس الخطر بسبب تغييرات القارة القطبية الجنوبية

"حصان طروادة".. ذعر أمريكي بسبب استخدام الصين رافعات الموانئ للتجسس

السعودية.. تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن تواجد الهواتف في غرف النوم

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة .. هونر تخفض سعر هاتفها الأسطوري Honor 70 بمقدار 3700 جنيه

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انتهاء العاصفة الرملية.. تفاصيل

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

علامات تؤكد أنك تتناول "ممبار صحي".. تعرف عليها

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ