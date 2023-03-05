الهزيمة قادمة.. تصريحات رئيسة البرلمان الأوروبي حول مستقبل أوكرانيا تثير سخرية واسعة

سخر مستخدمو “تويتر” من خطاب رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في جامعة إيفان فرانكو الوطنية في لفيف، حيث ذكرت أن مستقبل أوكرانيا وأوروبا يقع على عاتق جيل الشباب.

وقالت ميتسولا، إنها “رأت في طلاب هذه الجامعة أملاً في مستقبل مشرق ورغبة في لعب دور مهم في استعادة أوكرانيا”، ولكن لم يشاركها مستخدمو “تويتر” تفاؤلها.

وكتب أحد المستخدمين: “أنت تقودنا مباشرة إلى صراع نووي لحماية مدمن مخدرات أمريكي فاسد ومتعطش للدماء! عار”.

وأضاف آخر: "ما هو نوع المستقبل الذي يمكن أن نتحدث عنه عندما تكون حكومة أوكرانيا فاسدة للغاية. لن يتبقى شيء بعد الصراع. قل شكرا للولايات المتحدة على هذا".

الهزيمة قادمة

وحذر آخر: "ميتسولا، الاتحاد الأوروبي بأسره على وشك تلقي صفعة على وجهه. الهزيمة قادمة، استعدوا. ستنتهي دعايتكم العسكرية وسيكون عليكم الاستقالة".

وكتب آخر: "أنت لا تفهم أن هذه الدولة منقسمة تمامًا إلى قسمين ، شرق وغرب. أنت تسمع الجزء الغربي فقط".

وأضاف آخر: “على أساس أي تشريع يتم إعداد وثائق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذه دولة في حالة حرب، واقتصادها مدمر لدرجة أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي تدعمه بشكل مصطنع. هناك دول كانت في انتظار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 20 عاما”.