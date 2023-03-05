السفير جمال بيومي: الأمن المصري يبدأ من بغداد والعلاقات مع العراق قوية للغاية

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيرا الى أن العلاقات بين مصر والعراق تاريخية ومتميزة، حيث تعد العراق أحد أقدم البلدان العربية التي دخلها الإسلام.



وأضاف بيومي ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم الاحد ، أن هناك مثلثًا يربط القاهرة بعمان في الأردن وبغداد في العراق، مشيرا الى ، أن الدولة المصرية حاولت في أكثر من مناسبة عمل تحالف مع العراق ونجحت في عقد العديد من الاتفاقيات.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن العراقيين لم يفضلوا الزراعة وهذا ما أدى إلى وجود 2 مليون مصري في العراق، ولكن انقطعت العلاقات بين الدولتين في فترة السادات ولكن هذا لم يمنع من وجود العلاقات الإنسانية بين الدولتين في وقتها.

وأوضح بيومي ، أن الامن القومي المصري يبدأ من بغداد والعلاقات المصرية العراقية متية وقوية للغاية ، مشيرا الى أن العلاقة بين الشعب المصري والعراقي علاقة حب ومودة، منوهًا بأن البعض كان يدعي خلاف ذلك ولكن الحقيقة فإن الشعب العراقي يعشق المصريين.



