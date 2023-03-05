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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة قناة السويس: إرادة المصريين كلمة السر في نجاح تعويم السفينة الجانحة

هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة وإرادة المصريين الأبطال من كل العاملين في قطاعات قناة السويس هي كلمة السر في نجاح تعويم سفينة حاويات جنحت خلال عبورها المجرى الملاحي.

وأضاف «صفوت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن ما حدث اليوم هو جنوح لإحدى سفن الحاويات في قناة السويس، حيث كانت السفينة قادمة من الجنوب متجهة إلى البحر المتوسط، تحديدا قادمة من ماليزيا ومتجهة للبرتغال.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إلى أن السفينة كانت تعبر في قناة السويس بمسارها الطبيعي، ولكنها جنحت في العلامة الكيلو 78، وهو رقم مهم، لأن هذه العلامة تقع داخل النطاق الوسطي لقناة السويس، وهو القطاع الذي جرى تطويره عام 2014.

الأمن الملاحي داخل قناة السويس

ولفت أن المشروع في عام 2014 كان يحمل في طياته نظرة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لمستقبل الأمان والأمن الملاحي داخل قناة السويس، والإدارة المصرية عندما أطلقت هذا المشروع كانت ترى ضرورة ملحة لزيادة الأمان الملاحي وضمان ريادة القناة المطلقة لسنوات قادمة.

قناة السويس قصواء الخلالي السفينة الجانحة هيئة قناة السويس المجرى الملاحي جورج صفوت

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