لميس الحديدي: عودة برنامج الفرصة بشكل جديد.. فيديو

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي قرب تقديم الموسم الثاني من برنامج الفرصة في "كلمة أخيرة"، قائلة: "خبر سعيد وهو عودة الموسم الثاني من برنامج "المسابقات"، الفرصة في كلمة أخيرة، الشركات المتسابقة في النسخة الماضية حققت نجاحا كبيرا، مثل مزارع، وتاندر . برنامج الفرصة هو برنامج الأحلام الكبيرة زي سويفل اللي أصبح يونيكورن.



وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه على شاشةON: “الفرصة برنامج بعمله بكل الشغف، ويفتح أبواب فرص كبيرة للشباب والشركات الناشئة”.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلة: “أشكر المتحدة اللي دعمتني بشكل كبير في هذا البرنامج”.

وكشفت عن أن الموسم الجديد سيكون مليئا بالمفاجآت، وسنذهب إلى الدلتا والصعيد ودي فرصة هايلة لكل محافظات مصر، لافتة إلى أن تصوير حلقات برنامج المسابقات سيكون في أستوديو اخر بديكور مختلف، قائلة: "هنصور البرنامج في أستوديو جديد وديكور جديد".

ووجهت رسالة للمتسابقين قائلة : القصة مش إنك تكسب.. لكن إنك تظهر وتتكلم، وده مهم".

