على الأبواب.. ظهور الكائنات الفضائية بوضوح الفترة المقبلة

وجود الكائنات الفضائية أو عدمه أمر يحير الكثيرين وخاصة العلماء، فقد يعتقد العلماء أنه يمكن أن نكون قادرين على رؤية الكائنات الفضائية في المستقبل بفضل التلسكوبات القوية الجديدة.





وتعتقد عالمة جامعة كامبريدج الدكتورة إميلي ميتشل أن أجهزة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ستسمح للعلماء بتحليل الغلاف الجوي للكواكب الأخرى بتفصيل كبير.





ستكشف نظرة فاحصة على الكواكب المزيد عن ولادتها وتطورها ونجومها ومجراتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





اقترحت الدكتورة ميتشل أنه يمكن اكتشاف الحياة الغريبة في العقود القليلة المقبلة من خلال تحديد الأنماط المعروفة باسم التوقيعاتالحيوية.





تسمح التلسكوبات القوية الجديدة بتحليل ضوء النجوم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب، مما يكشف عن معلومات حول تركيبهالكيميائي.

تعتقد عالمة كامبريدج أنه من المحتمل جدا العثور على كائنات فضائية، حيث يكاد يكون من المؤكد أن الحياة "شائعة جدا" في الكون.





قالت: "عندما نبدأ في التحقيق في الكواكب الأخرى، يمكن أن تكشف التوقيعات الحيوية عما إذا كان أصل الحياة على الأرض مجرد حادثسعيد أو جزء من الطبيعة الأساسية للكون أم لا".