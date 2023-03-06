عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على الأبواب.. ظهور الكائنات الفضائية بوضوح الفترة المقبلة

صدى البلد

وجود الكائنات الفضائية أو عدمه أمر يحير الكثيرين وخاصة العلماء، فقد يعتقد العلماء أنه يمكن أن نكون قادرين على رؤية الكائنات الفضائية في المستقبل بفضل التلسكوبات القوية الجديدة.


 

وتعتقد عالمة جامعة كامبريدج الدكتورة إميلي ميتشل أن أجهزة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ستسمح للعلماء بتحليل الغلاف الجوي للكواكب الأخرى بتفصيل كبير.


 

txt

نصيحة انتهت بـ غيبوبة.. كلب مذيعة شهيرة يمزق مدير بنك أمام ابنه

txt

كيف تكون إنسانا؟ .. الشيف بوراك يسطر أسلوبا جديدا في مساعدة شعبه| صور

ستكشف نظرة فاحصة على الكواكب المزيد عن ولادتها وتطورها ونجومها ومجراتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

اقترحت الدكتورة ميتشل أنه يمكن اكتشاف الحياة الغريبة في العقود القليلة المقبلة من خلال تحديد الأنماط المعروفة باسم التوقيعاتالحيوية.


 

txt

خاصًة الحوامل.. احذروا الشرب من الزجاجات البلاستيك

txt

الزيت المقدس لـ تتويج الملك تشارلز يعد في هذه الدولة العربية

تسمح التلسكوبات القوية الجديدة بتحليل ضوء النجوم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب، مما يكشف عن معلومات حول تركيبهالكيميائي.

 

تعتقد عالمة كامبريدج أنه من المحتمل جدا العثور على كائنات فضائية، حيث يكاد يكون من المؤكد أن الحياة "شائعة جدا" في الكون.


 

قالت: "عندما نبدأ في التحقيق في الكواكب الأخرى، يمكن أن تكشف التوقيعات الحيوية عما إذا كان أصل الحياة على الأرض مجرد حادثسعيد أو جزء من الطبيعة الأساسية للكون أم لا".

الكائنات الفضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

نصيحة انتهت بـ غيبوبة.. كلب مذيعة شهيرة يمزق مدير بنك أمام ابنه

كيف تكون إنسانا؟ .. الشيف بوراك يسطر أسلوبا جديدا في مساعدة شعبه| صور

خاصًة الحوامل.. احذروا الشرب من الزجاجات البلاستيك

الزيت المقدس لـ تتويج الملك تشارلز يعد في هذه الدولة العربية

بدون ذكر أسباب.. مشاهير العالم يرفضون المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

استأصل فمه.. الرجل الأسوء حظا في العالم يصاب بـ فيروسات خطيرة

سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها على عروس أخرى.. ورد فعل غريب منها|فيديو

بعد طرده من منزله .. صفعة جديدة لـ الأمير هاري وأولاده من الملك تشارلز

ترشيحاتنا

جريشة: بيريرا أفضل من كلاتنبرج.. ونجاحه يتوقف على معاونيه بلجنة الحكام

دعاء ليلة 14 من شعبان.. 18 كلمة تبدل همومك سعادة وضيقك بفرج

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

الزمالك يعيش ظروف صعبة بسبب أحاديث حول رحيل فيريرا

زلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

قد تصيبك بمرض نادر يأكل المخ.. أمريكا تحذر من غسل الأنف عبر مياه الصنبور فما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ