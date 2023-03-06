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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعيش ظروف صعبة بسبب أحاديث حول رحيل فيريرا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أنباء عديدة بدأت تنتشر حول إمكانية رحيل جوسفالدو فيريرا عن منصبه حال وجود نتيجة سلبية أمام الترجي التونسي.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "باتشيكو مدرب جيد لكنه دائمًا متحفظ، وسحب أحمد فتحي مبكرًا من لقاء بيراميدز أمام الزمالك، ومن الصعب أن يُتوج بيراميدز بأي بطولة بهذه الطريقة التي يلعب بها المدرب البرتغالي، رغم أنه نجح في الصعود لنهائي كأس مصر".

 

وأضاف: "فيريرا اطلق تصريحات غريبة بعد لقاء الزمالك وبيراميدز، بعدما هنئ لاعبيه على نتيجة التعادل، وكنت أتصور أن هذه تصريحات باتشيكو وليس مدرب الزمالك".

 

وواصل: "هناك أنباء عن وجود مفاوضات من جانب الزمالك مع مدرب آخر، فهل ستكون نتيجة لقاء الترجي التونسي حاسمة في مشوار المدرب البرتغالي فيريرا، والبعض بدأ يطلق أنباء آخرى بامكانية رحيل المجلس الحالي حال وجود نتيجة سلبية في المباراة القادمة".

 

وأتم: "مجلس إدارة الزمالك لم يصدر تصريحات رسمية حول العقود المسربة والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية خلال الفترة الماضية، وتحوي أرقام مالية كبيرة، لكن اجواء الفريق حاليا صعبة وسط تراجع مستوى كبير من اللاعبين".

الزمالك التواصل الاجتماعي احمد فتحي المواقع الإلكترونية الترجي التونسي مدرب الزمالك

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