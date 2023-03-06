رسميا.. جو بايدن يعلن ميزانية الولايات المتحدة الجديدة الخميس| تفاصيل

سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترحه المقبل للميزانية الأمريكي أمام الكونجرس، يوم الخميس، بهدف الترويج إلى أجندة اقتصادية جديدة بسبب ارتفاع التضخم وتهديدات الحزب الجمهوري المسيطر على البرلمان الأمريكي بعدم رفع حد سقف الدين الأمريكي.‏

و‏يخطط بايدن الإعلان عن الميزانيه الجديدة للولايات المتحدة وخطط الضرائب والإنفاق في ولاية فيلادلفيا.

‏وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن سيلقي تصريحات حول خططه للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة خفض التكاليف للعائلات، وحماية وتعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وخفض العجز، وأكثر من ذلك.‏

و‏أهم ما يميز الاقتراح للسنة المالية 2024 هو التعهد بخفض 2 تريليون دولار من عجز الحكومة على مدى 10 سنوات، وتمديد عمر برنامج المزايا الصحية للرعاية الطبية لمدة عقدين على الأقل.‏

‏ويخطط بايدن أيضا لإحياء خططه لزيادة الضرائب على المليارديرات وتمويل مبادرات مثل الائتمان الضريبي للأطفال، كما أنه يخطط بزيادة الضرائب على الرواتب على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع للغاية.

ولكن بايدن يخطط للالتزام بتعهد حملته الانتخابية لعام 2020 بعدم رفع أسعار الفائدة على الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا.‏