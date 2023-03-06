عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. جو بايدن يعلن ميزانية الولايات المتحدة الجديدة الخميس| تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترحه المقبل للميزانية الأمريكي أمام الكونجرس، يوم الخميس، بهدف الترويج إلى أجندة اقتصادية جديدة بسبب ارتفاع التضخم وتهديدات الحزب الجمهوري المسيطر على البرلمان الأمريكي بعدم رفع حد سقف الدين الأمريكي.‏

 

و‏يخطط بايدن الإعلان عن الميزانيه الجديدة للولايات المتحدة وخطط الضرائب والإنفاق في ولاية فيلادلفيا.

 

‏وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن سيلقي تصريحات حول خططه للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة خفض التكاليف للعائلات، وحماية وتعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وخفض العجز، وأكثر من ذلك.‏

و‏أهم ما يميز الاقتراح للسنة المالية 2024 هو التعهد بخفض 2 تريليون دولار من عجز الحكومة على مدى 10 سنوات، وتمديد عمر برنامج المزايا الصحية للرعاية الطبية لمدة عقدين على الأقل.‏

المخابرات بالكونجرس: FBI لن يكون ندا بقضية الوثائق السرية المكتشفة لدى بايدن

مفاجأة.. زوجة بايدن تعلق على المخاوف بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي

‏ويخطط بايدن أيضا لإحياء خططه لزيادة الضرائب على المليارديرات وتمويل مبادرات مثل الائتمان الضريبي للأطفال، كما أنه يخطط بزيادة الضرائب على الرواتب على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع للغاية. 

ولكن بايدن يخطط للالتزام بتعهد حملته الانتخابية لعام 2020 بعدم رفع أسعار الفائدة على الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا.‏

جو بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس التضخم البرلمان الأمريكي المزانيه الجديدة للولايات المتحدة فيلادلفيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. زوجة بايدن تعلق على المخاوف بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي

حافة كارثة نووية.. هجوم واسع على بايدن بسبب شن حرب بالوكالة بأوكرانيا

الأحد الدامي.. بايدن يسلط الضوء على حقوق الناخبين السود في زيارة ألاباما

تحذير من «بايدن» لدول البلطيق يثير شكوكها حول دعمه لروسيا ضد أوكرانيا

بسبب سياسة بايدن.. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

فوز بوتين وخسارة بايدن .. اليابان تستأنف شراء النفط الروسي

ترشيحاتنا

سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص .. صور

الدي جي كان عالي.. عريس يتوفى بشكل صادم في حفل زفافه

الاقتصاد الأمريكي أمام مشكلة كبيرة بسبب تصريحات بايدن والصين المستفيدة.. تفاصيل

ما فضل ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة: النبي قال عنه 30 كلمة

بسبب الإصلاحات القضائية| تصريحات عاجلة من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن إضراب الجنود

محمد صلاح: أنا محظوظ وتمنيت أن أستمر في التألق مع ليفربول.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ